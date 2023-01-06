İhlas Haber Ajansı

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Müebbet hapis cezası alan şahıs yakalandı

Nevşehir’de kesinleşmiş ‘müebbet’ hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Nevşehir'de kesinleşmiş ‘müebbet' hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanması için çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında 'Yakın Akrabayı Öldürme' suçundan “Müebbet” kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan C.D. yakalanarak gözaltına alındı.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen C.D. tutuklandı.

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