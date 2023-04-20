Müfit Can Saçıntı sevenleriyle buluştu

Oyuncu Müfit Can Saçıntı Nevşehir'de sevenleriyle bir araya geldi.

Mandıra Filozofu adlı film serisinin yönetmeni ve başrol oyuncusu Müfit Can Saçıntı Nissara Avm'nin düzenlediği söyleşi etkinliği çerçevesinde Nevşehir'e geldi.

Sevenleriyle buluşan Oyuncu Müfit Can Saçıntı sevenleriyle sohbet tarzında geçen söyleşide oyunculuk ve başarı dolu hayatını anlatmasıyla neşeli ve bol kahkahalı bir etkinlik gerçekleşti.

Seyircilerin sorular sorması ve karşılaşılan yoğun ilgi üzerine daha da keyifli geçen söyleşi etkinliği Oyuncu Müfit Can Saçıntı ve hayranlarının fotoğraf çekmesiyle son buldu.