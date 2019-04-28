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Muhafazakar Yükseliş Partisi İl kongresi yapıldı

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Nevşehir 1.

olağan kongresi Ticaret Borsası Konferans salonunda yapıldı.


Muhafazakar Yükseliş Partisi Nevşehir İl Başkanlığı 1.Olağan kongresi Ticaret Borsası konferans salonunda yapıldı. İl Başkanı Dilek Fidan'ın tek liste halinde katıldığı kongrede Dilek Fidan partinin il başkanlığına seçildi.


MYP İl Başkanı Dilek Fidan yaptığı açıklamada, “Nevşehir olarak yönetimimizi kurduk. Kurulumlarımız bazı ilçelerimizde halen devam ediyor. Nevşehir'de 1.Olağan kongremizi yapıyoruz, heyecanlıyız, mutluyuz. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Yeni bir parti yeni bir yüz Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı. Vatandaşlarımız bizi izlemeye devam etsinler, takip ettikçe bizim partimizi sevecekler” diye konuştu.

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