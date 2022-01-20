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Muhtardan öğrencilere tatil öncesi kahvaltı

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Özlüce Köyü Muhtarı Hasan Gözderesi öğrencilere tatil öncesi kahvaltı ikramında bulundu.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Özlüce Köyü Muhtarı Hasan Gözderesi öğrencilere tatil öncesi kahvaltı ikramında bulundu.


Özlüce köyünde bulunan 115 ilkokul öğrencisine kahvaltı ikram ettiğini söyleyen Muhtar Hasan Gözderesi yaptığı açıklamada, "Tatil öncesi öğrencilerimize motivasyon olsun diye sınıflarında kahvaltı ikram ediyorum. Bu uygulamayı muhtar seçildikten sonra geleneksel hale getirdim. Her tatil öncesi öğrencilerimizle birlikte bir araya gelerek kahvaltı ediyoruz. Öğrenciler de bu durumdan çok memnun oluyorlar” şeklinde konuştu.


Bu uygulamanın muhtar olduğu sürece devam edeceğini belirten Özlüce Köyü Muhtarı Hasan Gözderesi kendisinden sonra görev yapacak muhtarlarında devam etmesini istediğini söyledi.

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