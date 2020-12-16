İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muhtarın annesi de korona virüsten hayatını kaybetti

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyü Muhtarı Azmi Öztürk’ün babası, eşi ve kendisinden sonra bugün de annesi korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyü Muhtarı Azmi Öztürk'ün babası, eşi ve kendisinden sonra bugün de annesi korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.


Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyü Muhtarı Azmi Öztürk'ün 5 gün önce babası, 3 gün önce eşi ve dün kendisinin korona virüsten dolayı hayatını kaybetmesinin ardından bugün de Muhtar Azmi Öztürk'ün annesi Saime Öztürk korona virüsten hayatını kaybetti.


Doğala köyünden 5 günde aynı aileden 4 kişinin vefat etmesi köyü yasa boğarken köy muhtarı Azmi Öztürk'ün ablasının da korona virüs tedavisinin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.