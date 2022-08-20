Mülteci algısı Nevşehir'de tartışıldı

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu tarafından düzenlenen Genç Türkiye Forumu'nun ikincisi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) yapıldı.

‘Mülteci Algısı' temasıyla gerçekleştirilen İç Anadolu Bölgesi Genç Türkiye Forumu'na, Ankara, Aksaray, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat illerinden yaklaşık 200 genç katıldı. Gençlik alanında çalışma yapan gençlik örgütlerinin birlikte iş yapma kültürlerini geliştirmesine katkı sağlamayı hedefleyen forumun açılış konuşmasını NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin yaptı. Aktekin, “Böylesi önemli bir konunun Hünkâr Hacıbektaş Veli'nin adını taşıyan üniversitemizde tartışılacak olması bizler için büyük ehemmiyet taşıyor. Hacıbektaş Veli Hazretleri Anadolu coğrafyasının kültürel ve inançsal değişim ve dönüşümünde en büyük etkisi olan manevi önderlerimizden biri. Bu tür sembol isimler bugün sizlere tartışacağınız mülteci algısıyla ilgili bakış açışınızı da etkileyecek çok zengin doneler veriyor. Anadolu Coğrafyası tarih boyunca farklı coğrafyadan gelen insanlara ev sahipliği yapmış, farklı coğrafyalardan gelen insanları kendi o coğrafyalarının kültür, tecrübe ve birikimlerini buraya getirerek burada var olan kültürle harmanlayarak zenginleştirmiştir" dedi.

Aktekin: “Dünya tarihi aslında, göçlerin oluşturduğu bir tarih”

Göç olgusunun sosyologların, siyaset bilimcilerin ve tarihçilerin üzerinde çok durduğu ve çokça eser verdiği bir konu olduğunu aktaran Aktekin; "Tarih boyunca isteye bağlı veya zorunlu göçler yoluyla insan hareketliliği sürekli devam ede gelmiş ve günümüzde de malumunuz devam etmekte. Özellikle daha iyi bir yaşam ve daha iyi bir ekonomik durum elde edebilmek için başka ülkelere isteğe bağlı olarak göç edenler var. Bir de savaş ve iç çatışmalar nedeniyle hayatta kalabilmek için zorunlu bir göç var. Tabi ki bu göçün yol açtığı çeşitli çatışmalar, belirsizlikler, sosyolojik ve siyasi dönüşümler de var. Türkiye de bunu en hızlı yaşayan ve tarih boyunca göç alan bir ülke. Dünya tarihi aslında, göçlerin oluşturduğu bir tarih. Türkler Anadolu'ya göç etmeseydi bugünkü Türkiye olmazdı. İslam tarihinde Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret etmesiydi sonraki gelişimler olmazdı. Avrupa'dan Amerika'ya göçler olmasaydı dünya tarihi farklı gelişirdi. Dolasıyla dünya tarihinin esasını oluşturan göçtür. Bugünkü çalıştayında insani bakış açısıyla ülkemize ve tüm insanlığa hayırlı sonuçlar ulaştıracak şekilde ve fikri çalışmalara zemin olması dileğiyle bu etkinliği düzenleyenlere ve siz katılımcılara teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum” diye konuştu.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Özdinç de konuşmasında; “Bu ikinci çalıştay da mülteci algısını çalışacağız, ne için böyle bir konu seçtik herhalde tahmin etmek zor değil. Dünyada bugün 2022 yılı itibariyle yerinden zorla hareket ettirilmiş yerinden zorla gönderilmiş ya da çıkmak zorunda kalmış 90 milyondan fazla insan var. Türkiye'nin nüfusundan daha fazla bir nüfus şu an kendi evlerinde kendi yurtlarında kendi vatanlarında yaşamıyorlar, farklı bir yerde yaşamak zorundalar” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştay, sorunların tespiti, tartışma, çözüm önerileri oturumlarıyla devam etti.