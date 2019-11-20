Murat Moroğlu “Bir Bavul Kitap” ile Kapadokya'da

Kapadokya Üniversitesinin Uçhisar Sanat Yerleşkesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe, başta Kapadokya Üniversitesi Çocuk Gelişimi lisans ve ön lisans öğrencileri ile akademisyenleri katılım sağlarken, Kapadokya Üniversitesi Montessori Anaokulunun öğretmen ve velileri de salonda yer aldı.

Drama alanıyla çocuk edebiyatı eserlerini birleştirme düşüncesinden yola çıktığını vurgulayarak söyleşisine başlayan Murat Moroğlu, “Amacım, şartlarım el verdiği müddetçe gidebildiğim kadar çok yere bir bavulla kitap götürmek. Benim bir bavulum var ve bu bavula kitaplar koyarak çok sayıda yerde birçok insanla buluşmaya çalışıyorum. Çünkü bu ülkenin insanı yaşı kaç olursa olsun nitelikli kitap görmeyi ve okumayı hak ediyor” dedi.

Moroğlu, nitelikli kitap seçerken kitapçıda uzun bir zaman harcadığını belirterek, “Kitapçıya gittiğimde kitaplarda önce ön ve arka kapak uyumuna bakıyorum çünkü bu nitelikli çocuk kitaplarının ölçütlerinden ilkidir. Ardından kitabın kapağını açtıktan sonra çocuğun ismini yazabileceği bir sayfanın olup olmadığına bakıyorum çünkü çocukların kitaba aidiyet duyması açısından bu çok önemlidir ve ölçütlerimizden diğeridir. Diğer bir dikkat ettiğim husus ise, çocuk kitaplarının konusu ne olursa olsun herhangi bir fikri dayatıp dayatmadığıdır” şeklinde konuştuktan sonra getirdiği kitaplarda incelemeler yaparak düşüncelerini izleyenlerle paylaştı.

Söyleşi sonunda kitaplarını imzalayarak çocuklar ve velileriyle bir süre sohbet eden Moroğlu'na günün anısına Avanos el sanatları ürünü olan çini tabak hediye edildi.

Murat Moroğlu ayrıca Kapadokya Üniversitesi Montessori Anaokulları öğretmenleri ve Çocuk Gelişimi ön lisans ile lisans akademik kadrosuna yönelik Drama konusunda atölye çalışması düzenledi.