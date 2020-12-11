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Mustafa Efe kulaklarına kavuşmasının ardından Beşiktaş maçını izlemek istiyor

Doğuştan microtia hastası Mustafa Efe, kulaklarına kavuşmasının ardından önce annesinin sesini duymak, sonra da taraftarı olduğu Beşiktaş’ın maçını canlı izlemek istiyor.

Doğuştan microtia hastası Mustafa Efe, kulaklarına kavuşmasının ardından önce annesinin sesini duymak, sonra da taraftarı olduğu Beşiktaş'ın maçını canlı izlemek istiyor.


Nevşehir'de yaşayan 4 buçuk yaşındaki Mustafa Efe Özcan, doğuştan kulak kanalı, kulak deliği ve dış kulağı olmadan dünyaya geldi. Ailesi tarafından başlatılan kampanya ile kulaklarına kavuşma hayalinin gerçeğe dönüşmesinin ardından minik Mustafa Efe ilk olarak annesinin sesini duymak istediğini, sonrasında ise taraftarı olduğu Beşiktaş'ın maçını Vodafone Park'ta izlemek istediğini söyledi.


Anne Funda Özcan da İhlas Haber Ajansı tarafından yapılan haberin ardından Türkiye'nin birçok yerinden kendilerine ulaştıklarını ifade ederek, "Yardım eden herkesten Allah razı olsun. Umuyoruz ki oğlumuz hayırseverlerin yardımlarıyla kulaklarına kavuşacaktır” dedi.

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