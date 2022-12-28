Mustafa Sarıgül'den 'iki aday' değerlendirmesi

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ahmet Davutoğlu'nun Altılı Masanın iki aday çıkarabileceği şeklindeki açıklamasına ilişkin, "Aylardan beri masanın etrafında oturan, başbakanlık yapmış olan deneyimli bir siyaset adamının 'ikinci bir aday çıkartabiliriz' konuşması son derece manidardır, üzerinde durmak gerekir” dedi.

Mustafa Sarıgül bir dizi ziyarette bulunmak üzere Nevşehir'e geldi. İlk olarak Nevşehir E Tipi Kapalı İnfaz Kurumu önünde basın açıklaması yapan Sarıgül, "9 Nisan tarihinde bir af çağrısında bulundum. Şu anda 81. cezaevinin önündeyim. Pandemi koşulları münasebetiyle çeklerini senetlerini ödeyemeyen binlerce esnafımız oldu. Binlerce gençlerimiz uyuşturucu batağı ile karşı karşıya kaldı. Çeşitli nedenlerle 285 binin üzerinde mahkum cezaevlerinde şu anda toplumsal barış ve kardeşlik hukuku affını beklemekte. Türkiye Değişim Partisi olarak af çağrımız siyasi bir çağrı değil, vicdani bir çağrıdır" dedi. Tüm siyasi partilere seslenen Sarıgül, "Gelin, hep birlikte 'af kime ne yarar sağlar, af ne getirir, af ne götürür', bunun hesabını yapmadan kardeşlik hukuku için toplumsal barış affını çıkaralım. Şu anda 81. cezaevinin Nevşehir Cezaevi'nin önünden cennet vatanıma, merhametli vatanıma, vicdanlı vatanıma sesleniyorum. Anneler için, babalar için, anneanneler için, babaanneler için, çocuklar için affet Türkiye'm” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun açıklamaları

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Altılı Masa gerektiğinde anlaşıp iki aday çıkarabilir" sözleri sorulan Sarıgül, "Ahmet Davutoğlu, dışişleri bakanlığı yapmış, başbakanlık yapmış, diplomasiyi son derece iyi bilen ve diplomatik konuşmaları son derece iyi bilen birisi. Davutoğlu deneyimli bir siyaset adamıdır. Aylardan beri masanın etrafında oturan, başbakanlık yapmış olan deneyimli bir siyaset adamının 'ikinci bir aday çıkarabiliriz' konuşması son derece manidardır, üzerinde durmak gerekir” açıklamasında bulundu.

Sarıgül, basın açıklamasından sonra Lale Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla bir araya geldi.