'Mustafapaşa Konuşmaları' yayını başlıyor

Dünya Turizm Örgütü tarafından 'En İyi Turizm Köyü (Best Tourism Villages)' ilan edilen Mustafapaşa köyü hakkında Kapadokya Üniversitesi tarafından yeni bir yayın serisi başlatılıyor.

Kapadokya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre; Moderatörlüğünü Kapadokya Araştırmaları Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Şükran Ünser'in yapacağı 'Mustafapaşa Konuşmaları' yayın serisinin ilki, 8 Aralık Çarşamba günü saat 13.00'te Kapadokya Üniversitesi Youtube kanalında canlı olarak yayımlanacak. Programda, proje başvuru sürecini yöneten Kapadokya Üniversitesinden Doç. Dr. Halil Burak Sakal ile Kapadokya Üniversitesi'nin merkezinin bulunduğu Mustafapaşa köyünün 'En İyi Turizm Köyü' ilan edilmesine kadarki süreç ve bu prestijli unvanın köye katacakları hakkında değerlendirmelerde bulunulacak.

İzleyiciler yayını https://youtu.be/SX4qevH3BBw linkinden takip edebilecek.