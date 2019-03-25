Naci Ağbal, “Türkiye ekonomisini olması gereken yerlere taşıyacağız”

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Nevşehir'de iş adamları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal Nevşehir ziyaretine Nevşehir Valiliği ziyareti ile başladı. Burada Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı tarafından karşılanırken, Ağbal burada Vali Aktaş'tan bilgiler aldı.

Nevşehir Valiliği ziyaretinin ardından Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen yemeğe katılan Naci Ağbal burada iş adamlarıyla bir araya geldi. Ağbal burada yaptığı konuşmada, seçimden sonra hemen İnşallah kolları daha güçlü bir şekilde sıyırarak çok güçlü bir şekilde yeni adımlar atarak Türkiye ekonomisini olacağı olması gereken noktalara hep beraber taşıyacağız dedi. Ağbal, “Ben inanıyorum ki seçimden sonra ki süreçte de biliyorsunuz 4 buçuk yıl artık bir seçimin olmadığı devreye giriyoruz. Seçimden sonra hemen İnşallah kolları daha güçlü bir şekilde sıyırarak çok güçlü bir şekilde yeni adımlar atarak Türkiye ekonomisini olacağı olması gereken noktalara hep beraber taşıyacağız. Bunu birlikte yapacağız. Hükumeti ile sivil toplum örgütü ile özel sektörü ile çalışanlarıyla birlikte yapacağız. Biliyorsunuz bir süredir küresel ekonomiden yep yeni bir döneme geçmenin sancılarını yaşıyoruz. Özellikle gelişmekte olan pazarlara yönelik gelişmekte olan ülkelere yönelik olarak olumsuz bir algının oluştuğu bir dönemden geçiyoruz. Ben yürekten inanıyorum Türkiye bu sınavdan büyük başarı ile çıkacaktır. Türkiye ne global ekonomik kriz karşısında yerinde durdu ne de yakın dönemde Türkiye'de milli iradeye karşı, ekonomimize karşı oluşturulmaya çalışılan saldırılara karşı yerinde durdu. Hepsinin üzerinden beraber geçtik hepsini beraber aştık. Ve oynanmak istenen oyunlara karşı yapılmak istenilenlere karşı biz bir ve beraber olduğumuz sürece gördük ki problemleri de aşabiliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bir taraftan atılacak adımlarla arka arkaya yapılacak olan yapısal reformlarla güçlü kamu maliyesi ile bizim en güçlü olduğumuz özelliklerimizden bir tanesi içeride dışarıda herkesin kabul ettiği kamu maliyemizin güçlü olmasıdır. Biz 17 yıldır AK Parti olarak hep ayağımızı yorganımıza göre uzattık. Bugün Türkiye ekonomisini en güçlü yönü kamu maliyesidir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal konuşmasının ardından ise Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız ve iş adamlarıyla görüştü.