Nam Sangyoun: "Türkiye Kamu-Sen bağımsız ve tarafsız bir sendika”

Güney Kore Sendikalar Federasyonu Genel Başkanı Nam Sangyoun ve heyeti, Türkiye Kamu-Sen Nevşehir Şube Başkanı ve Türk Sağlık Sen Nevşehir Şube Başkanı Turgay Çetin'i ziyaret ederek sendika çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yapmış oldukları araştırmalar sonucu Türkiye'de bağımsız ve tarafsız olduğu gerekçesi ile Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu Nevşehir Şube başkanlığını ziyareti uygun gördüklerini ifade eden Nam Sangyoun, aynı zamanda da böyle tarafsız bir sendika ile de kardeş sendika olmayı çok arzu ediyoruz açıklamasında bulundu. Türkiye Kamu Sen Nevşehir Şube Başkanı ve Türk Sağlık Sen Nevşehir Şube Başkanı Turgay Çetin, Şube Başkan Yardımcıları Denizhan Aksoy ve Mahir Gölbaşı'nın hazır bulunduğu ziyarette, Çetin yapmış oldukları ziyaretten dolayı Güney Kore Sendikalar Federasyonu Genel Başkanı Nam Sangyoun‘a ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Turgay Çetin, “Türkiye Kamu Sendikaları Federasyonu olarak ilkemiz, ülkemiz anlayışı ile ülkemizin birliği ve beraberliği doğrultusunda kamu çalışanlarının hak ve hukukunu korumak, bu doğrultuda sizlerin yapmış olduğu araştırmalar neticesi ile bir kere daha tarafsız ve bağımsız olduğumuz tescillenmiştir'' dedi.