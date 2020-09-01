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Nar Yolu Sokak'ta sıcak asfalt serimi için son hazırlıklar yapılıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından Nar Yolu Sokak’ta gerçekleştirilen altyapı çalışmaları tamamlandı.

Nevşehir Belediyesi tarafından Nar Yolu Sokak'ta gerçekleştirilen altyapı çalışmaları tamamlandı. Yaya kaldırımları yenilen sokakta sıcak asfalt serimi için hazırlıklara başlandı.


Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma ile birlikte Nar Yolu Sokak'ta bulunan 700 metre uzunluğundaki kanalizasyon ve bin 250 metre içme suyu hattı yenilendi. Çok sayıda konutun bulunduğu sokakta içme suyu hattında uzun yıllardır kullanılan eski pik demir ve asbestli çimento borular yerine basınca dayanıklı ve sağlıklı polietilen borular döşeyen belediye ekipleri, ayrıca burada ilk kez yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi. Sağanak yağışlarda oluşabilecek su baskınlarına karşı yaklaşık 850 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşenen Nar Yolu Sokak kısa sürede sağlam bir altyapıya kavuşturuldu. Altyapı çalışmalarının sona ermesi ile birlikte yaya kaldırımlarının imalatına başlayan belediye ekipleri sıcak öncesinde PMT serimi için de hazırlıklarına başladı.


Nar Yolu Sokak'taki çalışmaların 7 Eylül Pazartesi gününe kadar tamamlanması hedefleniyor.

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