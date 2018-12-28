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NESİAD vergi rekortmenlerini ödüllendirdi

Nevşehir Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (NESİAD) 27.

yıldönümü gala yemeği ve vergi rekortmenleri ödül töreni düzenlendi.


NESİAD tarafından kuruluşunun 27.yıldönümü ve 2017 yılının vergi rekortmenlerini ödüllendirmek üzere program düzenlendi. Düzenlenen programda açılış konuşmasını yapan NESİAD Başkanı Mustafa Ertaş, “27.yıldönümümüz dolayısıyla düzenlemiş olduğumuz gala yemeğimiz ve 2017 yılı vergi rekortmenleri ödül törenimizde iş adamlarımız ile birlikte olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Bundan tam 27 yıl önce Nevşehir'de kurulan derneğimiz de genç iş adamları olarak buradayız. Biz genç iş adamları olarak bizlerden önce bu görevi layıkıyla yapan büyüklerimizi örnek alarak çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz. Bugün düzenlediğimiz gala yemeğinin yanı sıra Nevşehir'de 2017 yılında vergi rekortmenleri olan 14 üyemizi de plaketle ödüllendirmek istedik. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.


NESİAD Başkanı Mustafa Ertaş'ın konuşmasının ardından ise vergi rekortmenlerine plaketleri takdim edildi.


NESİAD tarafından Crowne Plaza'da düzenlenen programa AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç ve çok sayıda davetli katıldı.

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