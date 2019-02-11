Nevşehir 1. Amatör Ligde 10.hafta maçları tamamlandı

Nevşehir 1.
Amatör Ligde 10.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.
1.Amatör Ligde 10.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlanırken A gurubunda Suvermez Kalespor liderliği yükselirken B gurubunda ise Gülşehir Belediyespor liderliğini sürdürdü. 1.Amatör Ligde oynanan maçlarda, Acıgölspor:2 Ürügpspor:2, Eğitim Gençlikspor:1 Telekomspor:2, Gülşehir Belediyespor:7 Çat Gençliksspor:0, Görespor:0 Ortahisar Belediyespor:1, Kaymaklı Belediyespor: 0 Kavak Gençlikspor:5, Nevşehir 1969 SK:0 Suvermez Kalespor:5, Kozaklıspor:2 Kapadokya Nevşehirspor:0, Derinkuyugücü: 1 Kapadokya Avanosspor:1 sonuçları alındı.