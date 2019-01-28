Nevşehir 1. Amatör Ligde 8. hafta maçları oynandı

Amatör Ligde ikinci yarı müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile başladı.

Amatör Ligde 8. hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlanırken haftanın en farklı skorunu Kavak Gençlikspor'u 7-1 mağlup eden Kozaklıspor elde etti. 1.Amatör Ligde hafta sonunda oynanan maçlarda, Kozaklıspor:7 Kavak Gençlikspor:1, Nevşehir 1969 GSK: 7 Kaymaklı Belediyespor: 2, Suvermez Kalespor: 3 Kapadokya Avanosspor: 0, Kapadokya Nevşehirspor: 5 Derinkuyugücü: 1, Gülşehir Belediyespor: 4 Ürgüpspor:1, Görespor:2 Çat Gençlikspor: 3, Ortahisar Belediyespor: 5 Telekomspor:1, Eğitim Gençlikspor:0 Acıgölspor: 3 (hükmen) sonuçları alındı.