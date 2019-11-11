Nevşehir 1.Amatör Ligde 4.hafta maçları oynandı

Amatör Ligde 4.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.

1.Amatör Ligde 4.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanırken haftanın en gollü maçı Telekomspor'un Eğitim Gençlikspor'u 5-3 mağlup ettiği maçta yaşandı. 4.hafta maçlarında 24 kez fileler havalanırken A grubunda Suvermez Kalespor, B gurunda Ortahisar Belediyespor liderliklerini sürdürdü. 1.Amatör Ligde oynanan maçlarda Derinkuyugücü: 4 Kapadokya Nevşehirspor:2, Görespor:0 Suvermez Kalespor:3, Nevşehir 1969: 3 Kozaklıspor:2, Yazıhüyük: 3 Kavak Gençlikspor:0 (hükmen), Ortahisar Belediyespor: 1 Avanosspor:1, Telekomspor:5 Eğitim Gençlikspor:3 sonuçları alındı.