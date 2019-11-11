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Nevşehir 1.Amatör Ligde 4.hafta maçları oynandı

Nevşehir 1.

Amatör Ligde 4.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.


1.Amatör Ligde 4.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanırken haftanın en gollü maçı Telekomspor'un Eğitim Gençlikspor'u 5-3 mağlup ettiği maçta yaşandı. 4.hafta maçlarında 24 kez fileler havalanırken A grubunda Suvermez Kalespor, B gurunda Ortahisar Belediyespor liderliklerini sürdürdü. 1.Amatör Ligde oynanan maçlarda Derinkuyugücü: 4 Kapadokya Nevşehirspor:2, Görespor:0 Suvermez Kalespor:3, Nevşehir 1969: 3 Kozaklıspor:2, Yazıhüyük: 3 Kavak Gençlikspor:0 (hükmen), Ortahisar Belediyespor: 1 Avanosspor:1, Telekomspor:5 Eğitim Gençlikspor:3 sonuçları alındı.

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