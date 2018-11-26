Nevşehir 1.Amatör Ligde 5.hafta maçları oynandı

Amatör Lig'de 5.hafta müsabakaları hafta sonunda oynanan maçlar ile tamamlandı.

1.Amatör Lig'de A ve B grubunda mücadele eden takımları ligin 5.haftasında karşı karşıya geldi. Haftanın en farklı skorunu A grubunda mücadele eden Kapadokya Nevşehirspor, Kaymaklı Belediyespor karşısında 10-1 galip gelerek elde ederken Çat Gençlikspor ise mağlubiyet serisine bu hafta da devam etti.

1.Amatör Ligde oynanan maçlarda, Telekomspor: 1 Ürgüpspor: 2, Çat Gençlikspor: 2 Acıgölspor: 5, Ortahisar Belediyespor: 3 Eğitim Gençlikspor: 0, Göre: 0 Gülşehir Belediyespor: 3 (Hükmen), Suvermez Kalespor: 3 Kavak Gençlikspor: 0 (Hükmen), Kapadokya Nevşehirspor: 10 Kaymaklı Belediyespor: 1, Kapadokya Avanosspor: 1 Nevşehir 1969: 0, Derinkuyu: 3 Kozaklıspor: 2 sonuçları alındı.

Bu sonuçların ardından A grubunda 13 puan ile Suvermez Kalespor, B grubunda ise 15 puan ile Acıgölspor haftayı lider kapattı.