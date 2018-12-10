Nevşehir 1.Amatör Lig'de ilk devre tamamlandı

Nevşehir 1.
Amatör Lig'de 7.hafta maçları hafta sonundan oynanırken 3 karşılaşma ise ertelendi.
1.Amatör Lig'de ilk devre maçları hafta sonunda oynanan maçlar ile devam ederken Çat Gençlikspor-Telekomspor, Görespor-Eğitim Gençlikspor ve Kapadokya Nevşehirspor-Suvermez Kalespor karşılaşmaları ertelendi.
1.Amatör Lig'de oynanan müsabakalarda ise Gülşehir Belediyespor: 0 Acıgölspor: 0, Ortahisar Belediyespor: 2 Ürgüpspor: 2, Kozaklıspor: 7 Kaymaklı Belediyespor: 1, Kapadokya Avanospor: 6 Kavak Gençlikspor: 1, Derinkuyugücü: 2 Nevşehir 1969 SK: 3 sonuçları alındı.
Bu sonuçların ardından A grubunda Suvermez Kalespor, B grubunda ise Acıgölspor ligin ilk devresini lider kapattı.