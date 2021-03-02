Nevşehir 56.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turuna ev sahipliği yapacak

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 1. etabı olan Kapadokya-Kapadokya etabı, 11 Nisan'da Nevşehir'de start alacak.

Bisiklet Federasyonun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Kapadokya-Kapadokya etabı için yarışmaya katılacak sporcular, 168 kilometrelik Kapadokya-Kapadokya etabında Paşabağları, Çavuşin, Göreme, Uçhisar, Ortahisar, Ürgüp ve Avanos güzergahında yol alacak.

Bisikletçiler, peribacaları ve Kapadokya bölgesinin doğal güzellikleri arasında pedal çevirecekleri parkuru 4 kez geçerek tamamlayacak.

Paşabağ ören yerinden başlayacak olan Kapadokya- Kapadokya etabı Ürgüp Meydanında sona erecek.

11 Nisan'da Kapadokya'da başlayacak olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Konya, Beyşehir, Alanya, Kemer, Kumluca, Elmalı, Göğübeli Zirve, Fethiye, Marmaris, Turgutreis, Bodrum etaplarından sonra 18 Nisan'da Kuşadası etabıyla sona erecek.

Tüm etaplarının toplam mesafesi 1280 km olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu TRT ve Eurosport ekranlarından canlı olmak üzere 20'yi aşkın kanalda 180'e yakın ülkeye yayınlanacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Raportörü Baki İlgün ve yarış organizatörü CEO Event Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Besli, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'e yarış detayları hakkında bilgiler vererek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Vali İnci Sezer Becel ise düzenlenecek etkinliğin Kapadokya tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Kapadokya spor turizmine de ciddi katkılar sağlayacağını ifade etti.