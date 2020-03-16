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Nevşehir Adalet Sarayı'na girişler kapatıldı

Nevşehir Adalet Sarayı’nda koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında mahkemeler ileri bir tarihe ertelenirken, adalet sarayına vatandaşların girişi yasaklandı.

Nevşehir Adalet Sarayı'nda koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında mahkemeler ileri bir tarihe ertelenirken, adalet sarayına vatandaşların girişi yasaklandı.


Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında tüm ülkede olduğu gibi Nevşehir Adalet Sarayı'nda da mahkemeler ileri bir tarihe ertelendi. Adalet Sarayı'na giden vatandaşlar alınan önlemler kapsamında içeriye alınmıyor.

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