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Nevşehir adeta hayalet şehre döndü

Nevşehir’de korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir Valiliği tarafından kapatılan yolların ardından caddeler boş kaldı.

Nevşehir'de korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir Valiliği tarafından kapatılan yolların ardından caddeler boş kaldı.


Korona virüs ile mücadele kapsamında Nevşehir Valiliği tarafından başta Atatürk Bulvarı olmak üzere, Lale Caddesi, Borsa Kavşağında yol trafiğe kapatıldı. Yolların trafiğe kapatılmasının ardından ise caddelerin boş kalmasıyla birlikte çarşı merkezi adeta hayalet şehre döndü.


Nevşehir'de kapatılan yollarda zaman zaman polis ekipleri kontrollerde bulunurken çarşı merkezinde vatandaşlara mümkün olduğunca sokağa çıkmamaları konusunda da uyarılarda bulunuyor.

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