İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nevşehir Adliyesi'ne Hollanda'dan gelen ve içinden toz çıkan zarf panik yaşattı

Nevşehir Adliyesi’ne Hollanda’dan gönderildiği öğrenilen zarfın içinden toz çıktı.

Nevşehir Adliyesi'ne Hollanda'dan gönderildiği öğrenilen zarfın içinden toz çıktı. Yetkililerin haber vermesi üzerine adliyeye AFAD ve uzman ekipler yönlendirildi.


Edinilen bilgiye göre, bu sabah Nevşehir Adliyesi Sulh Mahkemesi'ne posta yoluyla bir zarf gönderildi. Gönderilen zarfı alan ve açan görevliler, zarfın içinden tozun çıkması sonrasında paniğe kapıldı. Yapılan ihbar sonrasında Nevşehir Adliyesi'ne AFAD ve uzman ekipler yönlendirildi.


Ekiplerin adliye içindeki incelemeleri sürürken, zarfı açan adliye personeli hastaneye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.