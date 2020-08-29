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Nevşehir Aile Hekimleri Derneği başkanlığına Hakan Gürbüz seçildi

Nevşehir Aile Hekimleri Derneği tarafından yapılan kongre sonrasında Yönetim Kurulu kararı ile Aile Hekimi Dr.

Hakan Gürbüz, Nevşehir Aile Hekimleri Derneği Başkanlığına seçildi.


Nevşehir Aile Hekimleri Derneği tarafından yapılan olağan kongre sonrasında yönetim kurulu seçiminin ardından Aile Hekimleri Derneği Başkanlığına Dr. Hakan Gürbüz seçilirken, Genel Sekreterliğe Dr. Hakan Cengiz, Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcılığına Dr. Ertuğrul Özkul, Dernek Saymanlığına Dr. Ayşe Arzu Cengiz, Hukuk İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığına ise Dr. Ziya Ekici seçildi. Nevşehir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Hakan Gürbüz yaptığı açıklamada, "Nevşehir Aile Hekimleri Derneği'nin kuruluşu ve bugün ulaştığı noktaya gelmesinde üstün gayret ve emek sarf eden başta kurucu başkanımız Dr. İlhami Taşpınar'a, ikinci başkanımız Uzman Dr. Erkut Coşkun'a geçmiş dönemlerde görev almış yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Nevşehir Aile Hekimliği Derneğini ve Aile hekimliğini daha ileriye taşıma gayesiyle, sizlerden alacağımız güç ve destekle üzerimize düşen görevleri yapmaya çaba göstereceğiz” dedi.

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