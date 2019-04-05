Nevşehir Belediye Başkanı Arı, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlama mesajı yayımladı

Başkan Arı, hukuk sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından savunma sorumluluğuyla yükümlülük taşıyan avukatlarımızın, vatandaş-devlet ilişkilerinin çağdaş çerçevede yürümesi açısından önemli bir görev yaptıklarını belirtti.

Belediye Başkanı Arı mesajında, savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmeti gören avukatlarımızın toplumda gerekli saygınlığa erişmesi ve bu bilincin tüm topluma yerleşmesi arzusunda olduğuna vurgu yaparak hukuk devletinin temel organlarından olan savunma hakkını yerine getiren avukatların bireyleri bilgilendirip, yönlendirerek bu hakların korunmasına yardımcı olduklarını dile getirdi.

Başkan Arı mesajında daha sonra şunları kaydetti:

“ Temel hak ve özgürlüklerimizin teminatı ve demokratik hukuk devletinin ön koşulu olan bağımsız ve tarafsız yargının kurucu unsurlarından olan savunmayı temsil eden avukatlarımız, adaletin tecellisine katkıda bulunmak suretiyle toplumsal barışın korunmasına ve devamına hizmet ederek çok önemli ve kutsal bir görev icra etmektedirler. Avukatlarımız ve onların meslek kuruluşları olan barolarımız da bireylerin hakları kadar, hukukun üstünlüğüne dayalı çağdaş demokrasinin de her zaman yılmaz savunucuları olmuşlardır. Yargının kurucu unsuru olarak önemli bir misyon üstlenen avukatlar adaletin tesisi ve tecellisi konusunda önemini göz ardı edilemeyecek kadar büyük katkılar sunmaktadırlar. Bu duygu ve düşüncelerle tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Gününü kutluyor, saygılar sunuyorum.