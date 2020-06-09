Nevşehir Belediye Başkanı Arı, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Ankara temasları çerçevesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı ziyaret etti. İlk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya gelen Başkan Arı, Bakan Soylu ile makamında bir süre sohbet etti. Arı, Bakan Soylu'ya Nevşehir Belediyesi'nin planlanan ve devam eden çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Belediye olarak son dönemde gerçekleştirdikleri projelerle Nevşehir'i başta turizm ve spor olmak üzere birçok alanda Türkiye'nin marka şehirlerinden biri haline getirmeyi arzuladıklarını belirten Arı; “Hemşehrilerimizin yaşamaktan mutluluk ve gurur duyacakları bir Nevşehir için projeler ve hizmetler üretmeye her geçen gün artan bir enerjiyle devam ediyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, daha sonra İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.