Nevşehir Belediye Başkanı Arı, MHP'li meclis üyelerine kendi elleriyle baklava ikram etti

Nevşehir Belediye Meclisi'nin MHP'li üyeleri, Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret ederek tebriklerini ilettiler.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, MHP'li Belediye Meclis üyelerinin ziyaretinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, bu şehre parti farkı ayrımı yapmaksızın tüm belediye meclis üyeleriyle birlikte hizmet edeceklerini söyledi.

Cumhur ittifakı ile ülke genelinde ortaya konulan birlikteliği, belediye başkanlığı sürecinde de, o ruha uygun bir şekilde sürdürülmesi için kararlı tutumlarının da süreceğine işaret eden Başkan Arı, Cumhur İttifakına yönelik Nevşehir'deki özverili çabadan dolayı MHP'li yöneticiler başta olmak üzere meclis üyelerine de teşekkür etti.

Birlik, beraberlik ve dostluk ilişkilerinin en üst düzeyde ortaya konulduğu bir şehirde hizmetlerin de daha hızlı ve verimli bir şekilde ortaya konabileceğini dile getiren Başkan Arı, parti ayırımı gözetmeksizin tüm meclis üyeleri ile kardeşlik hukukuna dayalı bir anlayış içerisinde en güzel hizmetleri gerçekleştirmek için gayret göstereceklerini sözlerine ekledi.

Başkan Arı, daha sonra meclis üyelerine kendi elleriyle baklava ikramında bulundu.