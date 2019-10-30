Nevşehir Belediye Başkanı Arı, üniversite öğrencilere süt ve poğaça ikram etti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi girişine sabah erken saatlerde Nevşehir Belediyesi tarafından ikram çeşmesi kuruldu. Kurulan ikram çeşmesi önünde Belediye Başkanı Rasim Arı, beraberinde başkan yardımcıları ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özden Taşğın ile birlikte öğrencilere poğaça ve süt ikramında bulundu.

Öğrencilere derslerinde başarılar dileyen Başkan Arı, Nevşehir Belediyesi olarak farklı ikramlarla bu tür etkinliklere önümüzdeki dönemde de devam edeceklerini belirtti. Arı, “Tüm öğrenci kardeşlerimiz bizim için çok kıymetli. Türkiye'nin farklı kentlerinden gelerek şehrimizde üniversite öğrenimlerini gören gençler için önümüzdeki dönemde birçok projeyi hayata geçireceğiz. Özellikle düzenleyeceğimiz sportif, kültürel ve sanatsal etkinlikler öğrencilerimiz çok hoşuna gidecek. Onlar için yaşamaktan mutlu olacakları bir şehir oluşturacağız” dedi.

Uygulamadan oldukça memnun kaldıklarını belirten üniversite öğrencileri de, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya teşekkür etti.