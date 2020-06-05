Nevşehir Belediye Başkanı Arı, vatandaşlara şerbet ikram etti

Belediye Başkanı Rasim Arı, Cuma namazı sonrasında Atatürk Bulvarı'nda incelemelerde bulundu. Cadde üzerindeki esnaflara hayırlı ve bol kazançlar dilen Arı, karşılaştığı vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. Vatandaşlara maske dağıtarak şerbet ikramında bulunan Arı, koronavirüs ile mücadelede normalleşme sürecinde de vatandaşlardan rehavete kapılmadan tedbirli davranmayı sürdürmelerini istedi. Arı, Türkiye'de Mart ayı başında ilk vakanın görülmesiyle başlayan pandemi sürecinde bugüne kadar gerek dezenfeksiyon gerekse de sosyal desteklerle örnek bir mücadele sergileyen Nevşehir Belediyesi'nin kontrollü normalleşme sürecinde de büyük bir titizlikle çalışmalarını yürüteceğini kaydetti.

Bu süreçte herkesin gerekli hassasiyeti göstererek ve kurallara uyarak mücadeleye destek vermesi gerektiğini vurgulayan Arı, özellikle maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda son derece dikkatli olunması gerektiğini söyledi.