Nevşehir Belediye Başkanı Arı, Ziraat Odası yöneticilerine projelerine anlattı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir'in hak ettiği yere gelebilmesi için çok daha fazla çalışarak şehrin kaderini değiştirecek projeleri hayata geçireceklerini belirterek, “Bu şehri hak ettiği yere getirecek ve bu şehirde yaşayan her bir ferdin ‘İyi ki bu şehirde yaşıyorum' diyebileceği fiziksel ve zihinsel değişimleri hayata geçireceğiz” dedi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi'nin 2019 yılında gerçekleştirdiği çalışmaları anlatmak ve 2020 yılında hayata geçireceği projeleri paylaşmak üzere Nevşehir Ziraat Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile bir araya geldi.

Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleşen buluşmada konuşan Başkan Arı, Nevşehir'i daha iyi noktalara getirebilmek, bugüne kadar var olan bilgi, birikim, tecrübesini ve gençliğini bu şehre adamak için ‘Bir Hayalimiz Var' diyerek belediye başkanlığına aday olduğunu söyledi.

Arı, “Bu yolculuk sadece belediye başkanlığı ile sınırlı değil. Bu şehri hak ettiği yere getirecek, bu şehrin her bir ferdinin kıymetli olduğunu hissettirecek ve bu şehri hem Türkiye'de hem dünyada marka haline getirecek bir hayaldi bu. Anadolu'nun bağrından çıkmış, buğday tenli, gariban bir Anadolu çocuğuna rabbim hayallerini gerçekleştirmek için bu görevi nasip etti. Bize bu görev hizmet etmek için bir araç ve ben de bu şehre hizmet etmek için bu göreve geldim. 1993 yılında gariban bir Anadolu çocuğu olarak çıktığım şehrime hizmet etme hayaliyle belediye başkanı oldum. Bunu lutfeden rabbime hamd ediyorum, bu teveccühü gösteren bu şehrin her bir ferdine de şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“O yüzden daha çok çalışacağız ve bizim başarısızlığımızı bekleyenlere fırsat vermeyeceğiz. Bize 24 saat yetmeyecek, uyumayacağız. Bu şehrin hak ettiği hizmetleri, bu şehirden mahrum bırakmayacağız” diyen Arı, göreve geldiği günden bu yana Nevşehir'de birçok önemli hizmeti gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Arı, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Belediye başkanı olmamızdan bu yana yaklaşık 11 ay geçti. Bu 11 aylık süre içerisinde birçoğunuzun bildiği gibi sadece cadde ve sokaklarda gezip, hemşerilerimizle hemhal olup, onlara gülücük dağıtıp, onlara samimi bir tavır sergileyip günümüzü gün etmedik. Sadece bununla vakit geçirmedik. Kurduğumuz hayali gerçekleştirebilmek ve bu şehrin arzu edilen seviyeye çıkması için gece gündüz demeden çalıştık. Ama bunlar sadece filmin fragmanı. Önümüzdeki süreçte bunların üzerine çok daha fazlasını ilave ederek, şehri hak ettiği yere getirecek ve bu şehirde yaşayan her bir ferdin ‘İyi ki bu şehirde yaşıyorum' diyebileceği fiziksel ve zihinsel değişimleri hayata geçireceğiz. Biz bu şehrin her bir ferdi ile kendimizi aynı görüyoruz. Bizim önümüzde sadece bir belediye başkanlığı sıfatı var ki zaten bu da geçici bir sıfat. Yoksa benim Nevşehir'deki herhangi bir insandan hiçbir farkım yok. Zaman zaman bazı konularda sinirleniyorum, tepki gösteriyorum. Çünkü ben bu şehrin her bir ferdinin genlerini taşıyorum. Çünkü ben bu şehrin evladıyım. Onlar neye tepki veriyorsa bende ona tepki veriyorum. Şehrin ileriye gitmesini, büyümesini sağlayacak ve şehrin menfaatine olan işlerde lüzumsuzluk yapıp el freni olanlara karşı agresifim. Biz,belediyeciliği sadece hizmet değil, gönül belediyeciliği ile birleştiriyoruz. Sadece hizmet etmek yetmez insanlarımızın gönlüne de girmek istiyoruz. O yüzden hem insanlarımızın gönlüne gireceğiz, hem onları kucaklayacağız, hem onlardan biri olacağız, hem de işimizin ehli olacağız. Hizmeti ve hürmeti beraber götüreceğiz. Bu şehre hem hizmet hem de hürmet edeceğiz. Bu şehrin insanlarının gönlünde sevgi ve ellerini semaya kaldırdıklarında dualarına konu olacağız. Değişmedik, değişmeyeceğiz. Heyecanımızı, samimiyetimizi ve çalışma azmimizi muhafaza ederek bu emanete ihanet etmeden bizden sonraki gelecek kardeşimize hakkıyla teslim edip hayır dualarını alacağız.”

Başkan Arı daha sonra sinevizyon eşliğinde oda yöneticilerine Nevşehir Belediyesi'nin 2020 yılında gerçekleştireceği çeşitli yatırım ve projelere ilişkin bilgiler verdi.

Toplantıya, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Seyit İnce, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çalışkaner, Ziraat Odası Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.