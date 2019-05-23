Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın çocuk sevgisi

Başkan Arı'yı gören küçük yaştaki çocuklar ve öğrenciler hemen etrafına toplanıp sarılarak sevgilerini gösterirken Arı'da onlara çeşitli hediyeler dağıtarak sevgisi gösteriyor.

Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye başkanlığı görevine başladığı ilk günden bu yana özellikle gençlerin ve çocukların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Gittiği programlarda ve saha çalışmalarında Arı'nın etrafında toplanan gençler ve çocuklar, Arı ile fotoğraf çektirerek sohbet ediyor.

Gençlerin ve çocukların bu ilgisinden bir hayli mutlu olan Başkan Arı, gerek makamında gerekse de esnaf ziyaretleri ve saha incelemeleri sırasında karşılaştığı çocuklarla tek tek ilgileniyor. Çocuklara sürekli çeşitli hediyeler dağıtan Başkan Arı, gençlerin ise isteklerini geri çevirmiyor.

Gün içerisindeki yoğun mesaisindeki en büyük enerji kaynağının gençler ve çocuklar olduğunu belirten Başkan Arı: “Bende bir babayım ve çocukları çok seviyorum. Gençler ve çocuklar benim en büyük enerji ve mutluluk kaynağım. Onlarla aramızda sıcak bir ilişki var. Beni bir belediye başkanı olarak değil de bir ağabey gibi görüyorlar ve aramızda çok güzel diyaloglar geçiyor. Bu şehrin geleceği olan, pırıl pırıl gençlerimizin gözlerindeki ışıltı bana gelecek için umut veriyor. Onları sevindirmek, isteklerini yerine getirmek bana çok büyük mutluluk veriyor.” diye konuştu.