Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, esnafları ziyaret etti

Mehmet Savran, Ahilik Haftası çerçevesinde Lale caddesinde ki esnafları ziyaret etti.

Mehmet Savran yaptığı yazılı açıklamada; ”Altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanında sosyal, kültürel, spor, eğitim, gençlik projelerinde de Nevşehir için önemli adımlar attık.Nevşehir her şeyin en iyisine layık. Bu şehrin insanlarının huzur ve mutluluğu için bütün gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Nevşehir Belediyesi olarak yaz aylarında özellikle altyapı ve üstyapı çalışmaları için ciddi bir yatırım yaptıklarını ve bu sayede birçok mahallenin altyapı problemini çözerek ulaşım konforunu arttırdıklarını kaydeden Savran, yıl sonuna kadar aynı tempoyla çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Esnafların talep ve önerilerini dinleyen Savran, “Tüm gücümüzle şehrimiz için yeni projeler üreterek, vatandaşlarımızın huzur ve refahı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Lale Caddesi üzerinde ki işyerlerini ziyaret etti. Sohbet ettiği esnafların talep ve önerilerini dinleyen Savran, esnaflara hayırlı olsun temennilerinde bulundu ve Nevşehir Belediyesi'nin devam eden ve hayata geçireceği projeler hakkında bilgiler verdi.