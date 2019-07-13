Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı 15 Temmuz mesajı yayımladı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 15 Temmuz'un, millet iradesinin cesaret ve ferasetle tecelli ettiği, tarihimize altın harflerle yazılmış büyük demokrasi mücadelesinin adı ve 251 demokrasi şehidi verdiğimiz örnek bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletimizin ortaya koyduğu zaferin üçüncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz gecesi eli kanlı terör örgütü Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain darbe girişimi sırasında büyük Türk Milleti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetlenmesinin cumhuriyet ve demokrasi tarihimizde unutulmayacak günler arasında yerini aldığını belirten Arı, darbe girişiminin başlamasıyla birlikte büyük Türk Milleti'nin kahraman evlatlarının cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdıklarını ifade etti. Hainlerin açtıkları ateş sırasında şehadet mertebesine ulaşan şehitlerimizin Türk Milletinin kalplerindeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerini ve gazilerimiz de bu milletin gönlünde ilelebet yaptıkları kahramanlıklarla anılacağını vurgulayan Arı şunları kaydetti;

“Bu darbe girişimi sırasında milletimizin asil evlatları 1071'de Malazgirt Zaferinde olduğu gibi, bu coğrafyaya vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Milletimiz tıpkı 718 yıl önce Söğüt'te, 564 yıl önce İstanbul'da olduğu gibi, Anadolu topraklarını daim bir hayat alanı olmanın ötesinde, istikbali olarak gördüğünü tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Milletimiz, bu ülkeyi kendisine yar etmemek için saldıranlara karşı Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da nasıl bir cevap vermişse, 15 Temmuz'da da aynı cevabı vermiştir. 15 Temmuz, bu yüzden milletimizin; kökü nerede olursa olsun, hangi gücü arkasına alır ise alsın, iradesini hangi güç odaklarına teslim ederse etsin, bu millete ve bu ülkeye ait olmayanlara karşı tarihi bir meydan okuma günü olarak da tarih boyunca hatırlanacaktır”

“15 Temmuz ekinliklerine davet”

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde bir dizi etkinlik gerçekleştirileceğini belirten Rasim Arı, Nevşehir halkını bu etkinliklere katılmaya davet etti. Arı; “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzün üçüncü seneyi devriyesinde belediyemizin düzenlediği anma etkinlerinde yine bir ve beraber olacağız. 15 Temmuz gecesi tüm Türkiye'de olduğu gibi Nevşehir'de de Diriliş Meydanı'nda tek yürek olarak dünyaya Türk Milletinin inancını ve kararlılığını bir kez daha göstereceğiz. Nevşehirli tüm hemşehrilerimi 15 Temmuz gecesi Diriliş Meydanı'ndaki vatan nöbetine bekliyor, bu vesilesiyle bizler için büyük ilham kaynağı olan, ülkemizin istiklali ve istikbali için canını feda eden bütün aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Gazilerimize de acil şifalar dileyerek, şükranlarımı sunuyorum” dedi.