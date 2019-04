Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, “Artık hayallerimizi gerçekleştirme zamanı”

Makamındaki tebrikleri önümüzdeki bir hafta boyunca akşam 18.00-20.00 saatleri arasında kabul edeceğini, daha sonrasında ise her Cuma günü ‘Halk Günü' uygulaması ile vatandaşlarla buluşacağını kaydeden Arı; “Artık Nevşehir için hayallerimizi gerçekleştirme zamanı” dedi.

Başkan Arı yaptığı açıklamada; 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından mazbatasını aldığı ilk günden bu yana sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar makamında binlerce vatandaşı ağırladığı kaydetti. Kendisini tebrik etmek için gelen vatandaşlara teşekkür eden Arı; “Belediye başkanlığı sürecinden önce ve sonrasında şahsıma gösterdiğiniz teveccüh nedeniyle siz değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. ‘Bir Hayalimiz Var: Nevşehir ‘ düşüncesi etrafında ortaya koyduğumuz hedeflerimize ulaşmak için durmadan çalışmak temel yöntemimiz olacaktır. Seçim dönemimizde ifade ettiğimiz hayallerimizi gerçekleştireceğimiz potansiyellerimizi, birikimlerimizi ve kaynaklarımızı artık harekete geçirme zamanının geldiğine inanıyoruz” dedi. Kendisine daha verimli bir çalışma ortamı oluşturmak için makamındaki tebrik kabullerini 15-21 Nisan 2019 tarihleri arasında hergün 18.00-20.00 saatleri arasında kabul edeceğini ifade eden Arı, şunları kaydetti;

“Belediye Başkanlığına seçilmemin ardından, gösterdiğiniz olağanüstü ilgi ve alaka, çıktığımız bu yolda asla bizim yalnız olmadığımızı arkamızda bu şehrin tüm değerleriyle hayallerimize inanan ve bunların bir an önce gerçekleşmesini arzu eden on binlerce hemşehrimizin olduğunu bir kez daha müşahede etme imkanı buldum. Makamımıza kadar gelerek sevinçlerini bizimle paylaşan ve gönül birlikteliği oluşturduğumuz tüm vatandaşlarıma en içten teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Teveccühünüze layık olmak için çok daha fazla çalışmamız gerektiğine inanan bir Belediye Başkanı olarak artık çalışma zamanı olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunun için de 15 Nisan 2019 Pazartesi gününden itibaren siz değerli vatandaşlarımdan gelen tebrikleri kabul etmek için 18.00-20.00 saatleri arasında makamımda olacağımı, mesai saatlerinde de hayallerimizi gerçekleştirme adına yoğun bir mesai içerisinde olacağımın bilinmesini özellikle istirham ediyoruz. Belediye Başkanlığı dönemim içerisinde zaten sizin içinizden biri olacağım, buna yürekten inanmanızı istiyor, 19 Nisan 2019 Cuma gününden başlamak üzere her Cuma gününde siz değerli vatandaşlarımla herhangi bir randevuya bile gerek duymadan düzenleyeceğimiz halk gününde sizinle gönül birlikteliğinde bulunmayı arzu ediyor, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”