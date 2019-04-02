Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Miraç kandilini kutladı

AK Parti Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı Miraç Kandil'ini tebrik ederek, bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Rasim Arı; "Alem-i İslam'ın ve milletimizin Miraç Kandil'ini tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden diliyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Arı mesajında şu ifadelere yer verdi; “Miraç; Peygamber Efendimiz, Hz. Muhammed'in (S.A.V) Recep Ayı'nın 27. gecesi Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, ilahi huzura yaptığı yolculuğu ifade eder. İnsanoğlunun erdemliliğe yükselişi olarak kabul edilen, feyiz ve bereketin coştuğu bu mübarek gece vesilesiyle, Peygamber Efendimizin manevi yolculuğunun anlamını kavramaya ve insan olarak vazifelerimizi yerine getirmeye çalışmalı, nefis muhasebesiyle duygu ve düşüncelerimizi yenileyerek Yüce Allah'ın rahmetini kazanacak hayırlı işlerde bulunmalıyız.

Bu mübarek geceler bizi birbirimize yaklaştıran milli birlik ve beraberliğimizi güçlendiren zamanlardır. Bu gece mucizelerle doludur. Miraç mucizesi, bizler için rahmet ve lütuflarla doludur. Bu mübarek ve kutlu geceyi fırsat bilerek, yüce dinimizin bizden istediği, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret göstermeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; Başta tüm Nevşehirli hemşerilerimizin, ülkemizin ve tüm İslam âleminin mübarek Miraç Kandil'ini en kalbi duygularımla tebrik ediyorum” dedi.