Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, ‘Türk Polisi, huzurumuzun teminatıdır'

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. Kuruluş yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Belediye Başkanı Arı mesajında, Emniyet Teşkilatının toplumda huzur ve düzenin sağlaması, halkımızın can ve mal güvenliğinin korunması, hukuk nizamını ve insan haklarını kollama gibi oldukça önemli ve hayati görev üstlendiğini ifade etti.

Başkan Arı mesajında daha sonra şu ifadelere yer verdi;

“Emniyet teşkilatımız bir yandan organize suçlar ve hukuk dışı örgütlenmelerle mücadele ederken diğer yandan da, hain terör örgütü ile kararlı bir mücadele sürdürmektedir. Bu yönde Emniyet Teşkilatımız, Jandarmamız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz büyük fedakârlıkla görevlerini ifa etmekte ve bu görevleri yerine getirirken nice emniyet görevlilerimiz vatan uğrunda şehadet şerbetini içmektedir. Anayasa ve kanunlardan aldığı yetki ve milletimizden aldıkları büyük güç ile kamu düzeninin temini ve insan haklarının korunması için büyük azim ve kararlılıkla görevini yapmaya devam eden Emniyet teşkilatımızın 174. Kuruluş yıldönümlerini tebrik ediyor, cennet vatanımızın bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin huzur ve güvenliği uğruna en değerli varlıkları olan canlarını feda etmekten kaçınmayan, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bu uğurda mücadele verirken gazilik payesine ulaşan, kahraman polis kardeşlerimizi şükranla anar; halen görevi başında olan polislerimize, fedakârca yürüttükleri güvenlik hizmetinden dolayı teşekkür eder, aileleri ile birlikte sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler dilerim.”