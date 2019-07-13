Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, “Vatandaşlarımıza konforlu bir şehir sunmak için çalışıyoruz”

Nevşehir'i daha modern ve daha konforlu bir şehir haline getirmeye gayret gösteren Nevşehir Belediyesi'nin, Saatçi Hoca Caddesi'nde gerçekleştirdiği çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaları büyük bir titizlikle kontrol eden Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi olarak her alanda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek, özellikle yaz döneminde altyapı ve asfaltlama çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, akşam saatlerinde Saatçi Hoca Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Beraberindeki başkan yardımcıları İbrahim Yüzer ve Bektaş Demir ile birlikte altyapı çalışmaları tamamlanan cadde de Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yaya kaldırımı yapımı ve zemin çalışmalarını inceleyen Başkan Arı, çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. İncelemeleri sırasında cadde üzerindeki işyerlerini de ziyaret ederek esnaflarla sohbet eden Arı, vatandaşlarla sohbet etti. Arı, “Altyapısını tamamladığımız Saatçi Hoca Caddesi'nde üst yapı çalışmalarımızın da sonuna geliyoruz. Vatandaşlarımızın daha konforlu bir şehirde yaşamalarını sağlamak için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımıza daha rahat ve daha konforlu bir şehir sunmak içindir. Nevşehir'in güzelliğine güzellik katmaya, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Bizlere inanan, güvenen tüm vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Nevşehir için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Arı, Nevşehir'de ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırarak yüksek standartlarda yol ve kaldırımları hizmete sunmak için çalışmaların aralıksız devam edeceğini de sözlerine ekledi.