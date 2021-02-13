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Nevşehir Belediye Başkanı Savran, 50 kişiye balon turu hediye edecek

Nevşehir Belediye Başkanı Dr.

Mehmet Savran, sosyal medya hesaplarında Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir'in fotoğraflarını paylaşan 50 takipçisine balon turu hediye edeceğini açıkladı.



Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir ile ilgili bir video paylaştı. Dünyanın en büyük kaya oyma tarihi yamaç yerleşim merkezi olarak kabul edilen Kayaşehir'in eşsiz güzelliklerinin yer aldığı vidoyu takipçilerinin beğenisine sunan Savran, bir de balon turu müjdesi verdi. Savran'ın, “Haydi dostlar çekilişimiz var. 13 -20 Şubat tarihleri arasında, Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir'imizin en güzel fotoğrafını çekip videonun altına yorum şeklinde paylaşan 50 şanslı kardeşimize, Kapadokya'nın güzelliklerini gökyüzünden gözlemleyebileceği balon turu hediye ediyoruz.” notuyla paylaştığı videoya çok sayıda kişi Kayaşehir ve Nevşehir Kalesi fotoğrafı bıraktı.



Balon turu çekilişine katılmak isteyenler 20 Şubat 2021 tarihine kadar Başkan Savran'ın sosyal medya hesaplarındaki Kayaşehir videosu altına Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir'de çektikleri fotoğrafları yorum şeklinde yayınlaması gerekiyor.

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