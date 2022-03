Nevşehir Belediye Başkanı Savran: "Kadınlarımızı her platformda desteklemeye devam edeceğiz"

Mehmet Savran, sevgi, emek ve fedakârlıklarıyla dünyayı daha anlamlı kılan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak “Nevşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmeye, kadınlarımızı her platformda desteklemeye ve pozitif ayrımcılık anlayışı ile yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla kutlandı. Programa Vali İnci Sezer Becel'in yanı sıra Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve eşi Nejla Savran, Nevşehir İl Jandarma Alay Komutanı J. Kd. Albay Bahittin Murat Yakın, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç, Gençlik Kolları Başkanı Haluk Köybaşı, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Alevli ve Furkan Feralan, daire müdürleri, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kadınlar katıldı. Programın açılışında konuşan Nevşehir Belediyesi Aile Danışma Merkezi'nde görevli Psikolog İlayda Altun İçen, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda bilgiler verdi. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ise konuşmasında, toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsuru olan kadınların haklarının konuşulması açısından bu günü çok önemsediğini belirtti. Kadınların, yaşamın her anında yanımızda olan, bizleri dünyaya getiren, büyüten, yetiştiren, eğiten, sevgisi ile kuşatan ve şefkatli yürekleriyle bir an olsun bile bizleri yalnız bırakmayan, en değerli varlıklarımız olduğunu kaydeden Savran, aydın, umutlu, verimli, sağlıklı yarınlara ancak ve ancak kadınların üretimiyle ulaşılabileceğini vurguladı.

Konuşmasında Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kadınlar için yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler veren Savran, “Kadınlarımızın, hayatın her alanına etkin bir şekilde katılmalarına olanak sağlamak toplumumuzun ortak sorumluluğudur. Çünkü kadınlarımız yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizin şekillenmesine herkesten daha çok katkı sağlamaktadır. Nevşehir Belediyesi olarak bizler de bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmeye, kadınlarımızı her platformda desteklemeye ve pozitif ayrımcılıkla yanlarında olmaya var gücümüzle gayret ettik, etmeye de devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta tüm şehit anneleri ve eşleri olmak üzere; yaşamın her anında her türlü fedakârlıkta bulunan, yokluğumuzu ve sıkıntılarımızı paylaşan, her zaman yanımızda olan tüm fedakar kadınlarımızın ve attığım her adımda bana güç veren eşimin ve annemin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Nevşehir'de hayallerini gerçekleştirerek çeşitli sektörlerde iş dünyasına katılan rol model girişimci kadınlar, başarı hikayelerini katılımcılarla paylaştı. Kadın girişimciler Büşra Dura, Esra Karakoca ve Nalan Altundağ'ın anlattıkları yaşam hikayeleri ve iş tecrübeleri katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi. Programın son bölümünde ise Nevşehir'in ilk kadın valisi olan İnci Sezer Becel, ‘Yönetici Kadın Rol Modeli olarak bir konuşma yaptı.