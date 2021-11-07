Nevşehir Belediye Başkanı Savran'dan ‘Cübbeli Kayseri'de balona bindi' haberlerine tepki

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, önceki gün eşi ile Kapadokya bölgesinde balon turu yapan ve halk arasında Cübbeli Hoca olarak da bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün bazı internet sitelerinde Kayseri'de balona bindiği şeklinde haber yapılmasına tepki gösterdi.

Savran, Kapadokya bölgesinin dünyanın bir numaralı sıcak hava balonculuğu merkezi olduğunun artık bilinen bir gerçek olmasına karşın Cübbeli Hoca'nın ailesi ile birlikte Nevşehir'in Göreme beldesinde balona binmesinin bazı medya organlarında ‘Cübbeli Kayseri'de balona bindi' şeklinde kamuoyuna yansıtılmasının kelimenin tam anlamıyla bir cehalet ve sorumsuz yayıncılık örneği olduğunu belirterek, bu yayını kınadığını söyledi. Haberdeki yanlış ifadenin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için düzeltilmesi gerektiğini ifade eden Savran, “Tüm dünya biliyor ama sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum, Kapadokya eşsiz güzellikteki vadileri, doğa harikası peribacaları ve balon turları ile Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi ve Kapadokya'nın merkezide Nevşehir” dedi.