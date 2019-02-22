Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, halkın sorunlarına çözüm buluyor

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, gerçekleştirdiği 'Halk Günü' uygulaması ile vatandaşların kendisine ilettiği sorunlara çözüm oluşturuyor.

Belediye Başkanı Atilla Seçen'in vatandaşlar tarafından kendisine iletilen sorunların en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması amacıyla ilgili belediye başkan yardımcıları ve hizmet birimlerinin müdürlerine gerekli talimatlarında verilerek çözüme kavuşturulmaya çaba harcandığı Halk Günü uygulaması, vatandaşların artan ilgisi ile devam ediyor. Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen Halk Günü uygulaması ile vatandaşların karşı karşıya kaldığı sorunlara direkt olarak kendisinin müdahil olduğunu belirtti. Halkın karşı karşıya kaldığı sorunların çözümü yönünde yoğun bir çaba harcadıklarını kaydeden Başkan Seçen şöyle konuştu;

"Vatandaşlarımızın yaşadığı sorunların etkin bir şekilde çözüme ulaştırılmasının yanı sıra belediyemiz tarafından sunulan hizmetlere ilişkin olarak da bizlere oldukça güzel önerilerde sunuluyor. Belediye-Halk dayanışması içerisinde gerçekleştirilen böyle bir uygulamanın başarılı bir şekilde sürdürüyoruz.”