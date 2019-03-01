Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, son Belediye Meclis toplantısına başkanlık yaptı

Başkan Seçen, Nevşehir Belediye Meclisinin son toplantısı öncesinde Crowne Plaza'da Nevşehir Belediyesinde görev yapan Belediye Meclis üyelerinin onuruna veda yemeği verdi.

Seçen daha sonra Nevşehir Belediyesi'ne geçen Belediye Meclis üyeleri ile birlikte 2014-2019 dönemi son Belediye Meclis toplantısına başkanlık yaptı.

Son kez Belediye Meclis üyelerine hitap eden Belediye Başkanı Atilla Seçen, bazı meclis üyeleri için 15 ve bazıları için de 5 yılın son belediye meclis toplantısına başkanlık ettiğini belirterek, bu zaman içerisinde kıymetli zamanlarını Nevşehir'e hizmet etmek için ayıran Belediye Meclis üyelerine teşekkür etti.

Bu süreçte acısıyla tatlısı ile günler geçirdiklerini dile getiren Seçen, 10 ayı aşkın belediye başkanlığı sürecinde Meclis Toplantılarının bir çoğuna katılarak üyelere yapılan çalışmalara ilişkin olarak bilgilendirme yaptığını kaydetti.

Seçen, Meclis üyelerine bundan sonraki hayatlarında sağlıklı bir ömür geçirmeleri dileğinde bulundu.