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Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, yeni yıl mesajı yayınladı

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 2019 yılının ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyerek, yeni yılda birlik ve beraberlik anlayışının daha da pekişmesini temenni ettiNevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, yeni yıl nedeniyle tebrik mesajı yayımladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 2019 yılının ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyerek, yeni yılda birlik ve beraberlik anlayışının daha da pekişmesini temenni etti


Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, yeni yıl nedeniyle tebrik mesajı yayımladı.


Belediye Başkanı Atilla Seçen tebrik mesajında, acı ve tatlı olaylarıyla 2018 yılını geride bıraktıklarını belirterek, 2019 yılının birlik ve beraberlik anlayışının daha da pekişmesine katkı sağlaması temennisinde bulundu.


Seçen mesajında şunları kaydetti: “ 2019 yılı başta hemşerilerimiz olmak üzere tüm ülkemiz ve İslam dünyasında hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyor, tüm halkımıza sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum” dedi.

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