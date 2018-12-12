Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, yöresel ürünler ve çocuk oyunları şenliğine katıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 23 Nisan Anaokulu'nda öğrenimlerini sürdüren öğrenci ve öğretmenleri tarafından Yerli Malı ve Tutum Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yöresel ürünler ve çocuk oyunları Şenliği ‘ne katıldı.

23 Nisan Anaokulu' nda öğrenimlerini devam ettiren 3-6 yaş grubundaki 191 öğrenciye Yerli Malı ve Tutum Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin 7 farklı bölgesinin yöresel ürünlerini n yanı sıra Çocuk oyunlarının da bir şenlik havası içerisinde tanıtmayı amaçlayan etkinliğin açılışı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Atilla Seçen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ve tarafından gerçekleştirildi.

Öğrenci velilerinin yanı sıra bazı okul müdürlerinin de katıldığı etkinlikte ilk olarak 23 Nisan Anaokulu öğrencilerinin mehter ekibi gösteri yaptı. İlgiyle izlenen bu gösterinin ardından, Türkiye'nin 7 farklı bölgesinde yetiştirilen yöresel ürünler, okul koridorlarında oluşturulan stantlarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Stantları gezen Vali Aktaş, Belediye Başkanı Seçen, İl Emniyet Müdürü Artunay, Milli Eğitim Müdürü Demir ile öğrenci velileri, böyle bir etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçenleri tebrik ettiler.

Vali Aktaş, Belediye Başkanı Seçen daha sonra etkinliğe katkı sağlayan eğitimcilerle hatıra fotoğrafı çektirdi ve miniklerin öğle yemeğine katılarak onlarla sohbet ettiler.