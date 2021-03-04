Nevşehir Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı yapıldı

Mehmet Savran başkanlığında yapıldı.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Alevli, Ersin Erol ve Av. Nafiz Dirikoç'un yanı sıra yanı sıra AK Parti, MHP ve İyi Partili meclis üyeleri katılım sağladı.

“Kayaşehir Dijital Deneyim Merkezi” ve “Sanat Sokağı Sokak Sağlıklaştırma” projeleri ile “Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı” İçin başkan yardımcılarının yetkilendirmesinin görüşülmesi ile başlayan toplantıda daha sonra İmar Plan Tadilatı görüşülerek karara bağlandı.

Kale Etrafı Kentsel Dönüşüm Projesi, Karasoku Kentsel Dönüşüm Projesi ve Sanayi Dönüşüm Projeleri hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yetkilileri tarafından meclis üyelerine gerçekleştirilen sunum ile devam eden toplantıda ardından Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Görev Çalışma Esasları Yönetmeliğinin Görüşüldü.