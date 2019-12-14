Nevşehir Belediyesi 350 Evler Mahallesinde çalışmalarını sürdürüyor

Nevşehir Belediyesi tarafından mahallelerde başlatılan hizmet seferberliği kapsamında 350 Evler Mahallesi'ndeki çalışmalar sürüyor. Vatandaşların büyük takdirini toplayan çalışmalarla kısa sürede mahallenin birçok sorunu çözüme kavuşturuldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın bir süre önce ‘Pırıl Pırıl Bir Nevşehir' sloganıyla mahallelerde başlattığı hizmet seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Esentepe, Kıratlıoğlu ve Sanayi bölgesinde çalışma gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi ekiplerinin 350 Evler Mahallesi'ndeki mesaisi sürüyor. 13 Aralık Cuma günü 350 Evler Mahallesi'ndeki çalışmalarına başlayan Fen İşleri Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, mahallede gerçekleştirdikleri temizlik çalışmaları ile birlikte birçok alt yapı ve üstyapı problemini çözüme kavuşturdu. Mahalle içerisindeki bozuk yolları onaran ekipler, iş makineleri yardımı ile boş arazilerdeki moloz ve inşaat atıklarını kaldırarak yabani ot temizliği yaptı. Bozuk yaya kaldırımlarını da yeniden yapan belediye ekipleri, çocuk parkları ve yol kenarlarındaki ağaçlarda budama işlemini gerçekleştiriyor. Ekipler, mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda hafta sonu bu mahalledeki çalışmalarını sürdürecek. Bu arada bir süre önce Nevşehir Sanayisinde alt yapı ve üstyapı problemlerinin çözümü için çalışma başlatan belediye ekipleri, bu bölgedeki çalışmalarını da araç trafiğinin yoğun olmadığı günlerde ve akşam saatlerinde sürdürüyor.

“Belediye Başkanı Rasim Arı, çalışmaları takip ediyor”

Bu arada Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'da mahallelerde gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip ediyor. Çoğu kez belediye ekipleri ile birlikte sabahın erken saatlerinde mahallelere giderek çalışmalara eşlik eden Başkan Arı, gün içerisinde de çalışma alanlarını ziyaret ediyor. Çalışmaların gerçekleştirildiği mahallelerde muhtarlarla, esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya gelen Arı, onların talep ve önerilerini dinleyerek çalışmalara ilişkin bilgiler veriyor.