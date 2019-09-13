Nevşehir Belediyesi 50 çocuğu sünnet ettirdi

Nevşehir Belediyesi'nin düzenlediği sünnet organizasyonu ile bu yıl 50 çocuk erkekliğe ilk adımını attı. Sünnet olan çocukları hastanelerde eşi Melek Arı ile birlikte ziyaret eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, çocuklarının ilk mürüvvetini yaşayan ailelerin heyecan ve sevincine ortak oldu.

Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen ve bundan sonraki yıllarda geleneksel hale getirilecek olan sünnet şöleni kapsamında, Nevşehir Belediyesi'ne ve Mahalle Muhtarlıklarına aileleri başvuruda bulunan 50 çocuk sünnet ettirildi. Sabah saatlerinden itibaren Nevşehir'deki Özel Versa ve Özel Kapadokya Hastanelerinde sünnetleri gerçekleştirilen çocukların hastane odaları süslenerek Nevşehir Belediyesi tarafından kendilerine sünnet kıyafetleri alındı.

Eşi Melek Arı ile birlikte hastanelerde sünnet olan çocukları ziyaret eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, aileleri ve yakınlarını tebrik etti. Belediye Başkan Yardımcıları Ersan Erkut ve Bektaş Demir'in de eşlik ettiği Başkan Arı, bir süre çocuklarla ilgilenerek onlarla birlikte gün dolayısıyla hastanelerde özel olarak kurulan alanlarda fotoğraf çektirdi.

Sünnet olan çocuklar için 21 Eylül 2019 Cumartesi günü, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü yanındaki çim saha da bir sünnet şöleni düzenleyeceklerini belirten Belediye Başkanı Rasim Arı, “İnşallah bugün olduğu gibi yarın da geleceğimiz olan çocuklarımızın yanında olacağız. Onların yarınlara daha nitelikli hazırlanmaları yönünde elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Sünnet olan tüm evlatlarımızın en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum” dedi.