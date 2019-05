Nevşehir Belediyesi, alt ve üst yapı çalışmasının tarihi için anket düzenledi

Söz konusu çalışmaların Ramazan ayı içerisinde mi? yoksa yaz aylarında mı? yapılmasını vatandaşların görüşlerine sunan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı: “Vatandaşla gönül bağı kurulmayan, halkın onayı alınmayan hiçbir proje ve çalışma takdir görmez ve başarıya ulaşamaz” dedi.

Nevşehir Belediyesi tarafından Lale Caddesi'nin başladığı Nevşehir Belediyesi önünden Forum AVM'nin bulunduğu Mustafa Parmaksız Caddesi'ne kadar olan bölümde alt ve üst yapı çalışması yapılması planlanıyor. Yapılacak olan çalışmanın Ramazan ayı içerisinde mi? Yoksa yaz aylarında mı? yapılmasını istediklerini sosyal medya hesaplarından başlattığı anket ile vatandaşlara soran Nevşehir Belediyesi, 3 günlük anket sonunda çıkacak karara göre çalışma tarihlerini belirleyecek.

“Yapılan her şeye birlikte karar vereceğiz”

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, söz konusu alanda belediye ekiplerince su ve kanalizasyon hatlarının yenilerek yolda sıcak asfalt uygulamasının gerçekleştirileceğini ayrıca yapılacak çevre düzenleme ve ağaçlandırma çalışmalarıyla bu yolun farklı bir görünüme kavuşacağını kaydetti.

Bu çalışmaları yaparken vatandaş görüşlerini almak istediklerini ifade eden Arı, “Nevşehir'imizin asıl sahibi vatandaşlarımızın talepleri görüşleri bizler için çok önemli. Vatandaşlarımızın taleplerini, sorunlarını dinleyerek birlikte çözüm yolları üretmeye çalışıyoruz. Her konuda vatandaşlarımız ile birlikte istişareler, görüşmeler, fikir alış verişleri ve ortak akıl çerçevesinde hareket ederek herkes tarafından benimsenen kabul gören hizmetleri ortaya koyuyoruz. Başarının sırrının, gücümüzün kaynağı vatandaşlarımız olduğunu çok iyi biliyoruz. Her projemizde halkın yararını düşünüyoruz. Artık bu şehirde yapılan her şeye vatandaşlarımız ile birlikte karar vereceğiz. Onların istemediği, faydasına olmayan hiç bir şey yapılmayacak” dedi.