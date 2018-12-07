Nevşehir Belediyesi baca temizliği konusunda uyardı

Konut ve işyerlerinin bacalarında katmerleşen kurumların, sobaların yakılmaya başlanmasıyla birlikte yüksek ısı nedeniyle erime ve buna paralel olarak da alev almasıyla ortaya çıkan ve kimi zaman ev ve çatı katlarının da yanmasına, konut ve işyerinde de karbondioksit gazı zehirlenmesine neden olduğu gerçeğinden hareket eden Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, baca temizliğinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütüyor.

“Can ve mal güvenliği için baca temizliği önemli”

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, kokusuz olmasının yanı sıra tahriş etme özelliğinin bulunmayışı nedeniyle fark edilememesi ile adeta sessiz bir katil olarak da nitelendirilebilecek Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların can ve mal güvenliği açısından mutlaka uyarıları dikkate alması gerektiğini vurgulayan Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, bacaların yılda en az bir kez temizletilmesinin, söz konusu Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerinin önüne geçilmesinde önemli bir uygulama olduğunu belirttiler.

Yetkililer, vatandaşların Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün 110 no'lu telefonunu aramak suretiyle, baca temizliği yaptırabileceklerini belirttiler.