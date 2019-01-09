Nevşehir Belediyesi ekipleri kar mesaisinde

Nevşehir'de iki günden beri etkili olan ve bu sabah saatlerinde sona eren kar yağışı nedeniyle Nevşehir Belediyesi ekiplerinin şehir merkezinde başlattığı karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Nevşehir Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, sabah saatlerinde yapılan ölçümlerle kar kalınlığının 25 cm. olarak belirlendiği şehir merkezinde, son 24 saat içerisinde metrekareye düşen yağış miktarı da 19.6 kilogram oldu.

Son yılların en yoğun kar yağışının gerçekleştiği şehir merkezinde, Nevşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Başkanlığında, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı ile birlikte şehir merkezindeki ana yollar başta olmak üzere bulvar, cadde ve mahallelerde trafik akışının düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla karla temizleme çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Yağan kar ile birlikte yollarda buzlanmanın önüne geçebilmek için bir yanda kar küreme araçlarıyla kar temizliği yapan ekipler bir yandan da tuzlama yapıyor. Sadece 2 gün içerisinde 200 tona yakın tuz karışımının kullanıldığı çalışmalara Nevşehir Belediyesi'nin tüm iş makinaları katılıyor.